Bitcoin durchbricht 74.000 US-Dollar – alles blickt auf die Fed-Sitzung

Auch der breite Altcoin-Markt verzeichnet kräftige Zugewinne. Ethereum legte mehr als sieben Prozent zu und notiert derzeit bei 2.260 US-Dollar. XRP steigt um 5,3 Prozent, während BNB etwa drei Prozent zulegt. Besonders dynamisch zeigen sich Solana mit einem Plus von 5,8 Prozent und Dogecoin mit einem Anstieg von 6,7 Prozent. Cardano führt die Performance unter den großen Kryptowährungen an und gewinnt in den vergangenen 24 Stunden rund 9,75 Prozent hinzu.

Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn stark und setzt sich von der insgesamt schwachen Stimmung an vielen traditionellen Märkten ab. Bitcoin klettert am Montagmorgen über die Marke von 74.000 US-Dollar und notiert damit 3,5 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Plus der größten Kryptowährung auf 10 Prozent.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt damit um rund 3,5 Prozent auf etwa 2,52 Billionen US-Dollar.Der Crypto Fear & Greed Index steigt auf 41 Punkte und liegt damit fünf Punkte höher als am Vortag. Damit kehrt der Indikator erstmals seit Tagen wieder in den neutralen Bereich zurück.

Short Squeeze treibt Kurssprung über wichtige Widerstandsmarke

Der jüngste Anstieg wurde zum Teil durch umfangreiche Liquidationen auf dem Derivatemarkt ausgelöst. Daten von CoinGlass zeigen, dass innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von rund 344 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Davon entfielen etwa 284,9 Millionen US-Dollar, also rund 83 Prozent, auf Short-Positionen.

Besonders stark betroffen waren Short-Positionen auf Ethereum mit rund 127,9 Millionen US-Dollar. Bitcoin folgte mit Liquidationen von etwa 124,5 Millionen US-Dollar, während bei Solana rund 18,5 Millionen US-Dollar an Short-Positionen geschlossen wurden.

Der Ausbruch über die Marke von 74.000 US-Dollar hatte zuvor mehrfach als Widerstandszone fungiert. In den vergangenen zwei Wochen war Bitcoin viermal an dieser Schwelle gescheitert.

Institutionelle Nachfrage kehrt zurück

Parallel dazu deuten Kapitalströme in börsengehandelte Bitcoin-Fonds auf ein wachsendes institutionelles Interesse hin. In der vergangenen Woche verzeichneten die zwölf in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von insgesamt rund 763 Millionen US-Dollar. Damit ist es bereits die dritte Woche in Folge mit positiven Kapitalströmen.

Seit Anfang März summieren sich die Nettozuflüsse auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Besonders dominant ist dabei der Fonds IBIT von BlackRock, der rund 78 Prozent dieser Zuflüsse auf sich vereinte.

Bitcoin entwickelt sich zunehmend zum geopolitischen Hedge

Bemerkenswert ist zudem die relative Stärke von Bitcoin im Vergleich zu traditionellen sicheren Häfen. Während Gold im laufenden Monat rund 4,9 Prozent verloren hat, liegt Bitcoin im gleichen Zeitraum etwa 12,5 Prozent im Plus.

Statt lediglich als spekulatives Asset betrachtet zu werden, zeigt Bitcoin zunehmend Eigenschaften eines makroökonomischen Absicherungsinstruments während geopolitischer Spannungen.

Fed-Sitzung rückt in den Fokus der Märkte

Ein entscheidender Faktor für die kommenden Tage ist die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank am 17. und 18. März. Besonders der aktualisierte Zinspfad der Fed sowie die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell werden genau beobachtet. Die Entwicklung des Ölpreises spielt dabei eine zentrale Rolle für die Inflationsaussichten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



