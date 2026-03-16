Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.03. - FTSE Athex 20 stark +1,16 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.430,50 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Commerzbank +5,26 %, Bayer +3,94 %, Heidelberg Materials +2,14 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -1,58 %, Daimler Truck Holding -1,09 %, Beiersdorf -1,07 %
Der MDAX steht bei 28.777,13 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,69 %, AIXTRON +3,63 %, Hochtief +2,79 %
Flop-Werte: K+S -2,86 %, CTS Eventim -2,58 %, IONOS Group -2,32 %
Der TecDAX steht bei 3.568,27 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,69 %, AIXTRON +3,63 %, SILTRONIC AG +2,12 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,86 %, IONOS Group -2,32 %, Siemens Healthineers -1,58 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.699,15 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: Bayer +3,94 %, ENI +1,83 %, Rheinmetall +1,61 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,75 %, Ferrari -1,48 %, AXA -1,38 %
Der ATX steht bei 5.261,67 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,67 %, Immofinanz +1,16 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,90 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,76 %, DO & CO -2,07 %, Raiffeisen Bank International -1,22 %
Der SMI steht bei 12.784,44 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Holcim +1,70 %, Swisscom +0,73 %, Logitech International +0,58 %
Flop-Werte: Alcon -1,38 %, UBS Group -1,19 %, Swiss Life Holding -0,69 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.885,58 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,00 %, Societe Generale +1,21 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,21 %
Flop-Werte: Stellantis -2,21 %, EssilorLuxottica -1,75 %, Capgemini -1,75 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.008,57 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,74 %, Telia Company +1,59 %, Sandvik +1,42 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,82 %, Nordea Bank Abp -0,51 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,49 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,69 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,37 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,01 %, Viohalco -0,86 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,77 %
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