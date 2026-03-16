UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Schätzungen für Vorauszahlungen und Investitionen im Einklang mit dem Ausblick des Wafer-Herstellers, schrieb Harry Blaiklock am Freitagabend. Der Bewertungsabschlag zur Konkurrenz sei angesichts der geringeren Renditen, des höheren Bilanzrisikos und möglicher Marktanteilsverluste in den USA angemessen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 59,35EUR auf Tradegate (16. März 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Harry Blaiklock

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +3,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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