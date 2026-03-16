IBU-tec advanced materials: Umsatzziele 2026 und 2030 im Überblick
Dynamisches Wachstum im Batteriegeschäft, steigende Margen und langfristige Verträge mit PowerCo SE: Die Planung bis 2030 zeigt klaren Kurs auf profitables Skalieren.
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- Umsatzprognose: 37–39 Mio. Euro für 2026 und mindestens 120–140 Mio. Euro für 2030.
- EBITDA‑Marge: erwartete 7–10% in 2026 und Anstieg auf 13–15% bis 2030.
- Batteriematerialien als Hauptwachstumstreiber: Beitrag von mindestens 85–90 Mio. Euro zum Konzernumsatz 2030; CAGR gegenüber 2025 von mindestens 35%.
- Grundlage sind die im Okt. 2025 geschlossenen Verträge mit PowerCo SE; Mittelfristplanung berücksichtigt keine zusätzlichen großvolumigen Verträge mit anderen Marktteilnehmern.
- Maßnahmen 2026: Kapazitätsaufbau am Standort Bitterfeld und Ressourcenbindung; aus dem JDA mit PowerCo werden 2026 nicht‑umsatzwirksame Meilensteinzahlungen im oberen einstelligen Mio‑Euro‑Bereich erwartet; ab 2028 profitable jährliche Umsätze aus PowerCo‑Verträgen im mittleren bis oberen zweistelligen Mio‑Euro‑Bereich.
- Rückblick 2025 (vorläufig): Umsatz 44,3 Mio. Euro (Vorjahr 50,6 Mio.), Batteriegeschäft +80% auf 17,7 Mio. (40% des Umsatzes); EBITDA von 1 Mio. (2024) auf 4,6 Mio. (2025), Marge 2% → 10,5%.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei IBU-tec advanced materials ist am 19.05.2026.
Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,08 % im Minus.
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