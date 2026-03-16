Erneut ÖPNV-Warnstreiks in mehreren Bundesländern
Für Sie zusammengefasst
- Verdi ruft Donnerstag zu Warnstreik im Nahverkehr
- Fahrgäste betroffen BY SL BB NRW HH evtl HE/HB
- Einschränkungen Nahverkehr möglich für Reisende
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte./maa/DP/nas
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