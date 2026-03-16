BitMine kauft 5.000 ETH von der Ethereum Foundation

Ethereum setzt seine Kursrallye zum Wochenstart fort. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt legt am Montagmittag kräftig zu und profitiert zusätzlich von einem millionenschweren Zukauf durch das börsennotiertes Treasury-Unternehmen BitMine .

Ethereum notiert am Montagmittag rund 6,5 Prozent im Plus bei etwa 2.250 US-Dollar. Damit summiert sich der Kursanstieg innerhalb einer Woche auf rund 13 Prozent.

Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird von mehreren Faktoren unterstützt. Neben einer allgemein verbesserten Stimmung am Kryptomarkt sorgt insbesondere ein großer außerbörslicher Deal für zusätzliche Dynamik.

Ethereum Foundation verkauft 5.000 ETH an BitMine

Die Ethereum Foundation bestätigte den Verkauf von 5.000 ETH an das börsennotierte Unternehmen BitMine Immersion Technologies. Die Transaktion erfolgte außerbörslich und hatte ein Volumen von etwas mehr als 10,2 Millionen US-Dollar.

Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei rund 2.042,96 US-Dollar pro Ether. Die Stiftung bestätigte den Deal in einem Beitrag auf der Plattform X.

Die Stiftung verfolgt damit weiterhin ihre Strategie, Teile ihrer Treasury-Bestände über verschiedene Marktzyklen hinweg zu veräußern, um laufende Entwicklungsarbeiten zu finanzieren.

Zweiter Verkauf an ein Corporate Treasury-Unternehmen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ethereum Foundation direkt an ein börsennotiertes Unternehmen verkauft. Bereits im Juli des vergangenen Jahres veräußerte die Stiftung 10.000 ETH an SharpLink Gaming. Damals lag der Transaktionswert bei rund 30 Millionen US-Dollar.

BitMine baut eines der größten Ethereum-Treasuries auf

Für BitMine Immersion Technologies ist der Zukauf Teil einer aggressiven Akkumulationsstrategie. Das Unternehmen gehört inzwischen zu den größten institutionellen Ethereum-Haltern weltweit.

Nach eigenen Angaben hielt BitMine Anfang der vergangenen Woche bereits mehr als 4,5 Millionen ETH. Beim aktuellen Marktpreis entspricht das einem Wert von rund 9,4 Milliarden US-Dollar.

Blick nach vorn: Weitere Verkäufe möglich

Die Ethereum Foundation hat bislang kein konkretes Kursziel genannt, bei dem weitere Verkäufe stattfinden könnten. Stattdessen richtet sich die Treasury-Strategie nach Finanzierungsbedarf und Marktbedingungen.

Sollte Ethereum seine aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnten ähnliche Transaktionen künftig häufiger werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



