Neotech Metals Corp. ernennt die DGWA zum europäischen Finanzmarkt- und Unternehmensberater

Vancouver, British Columbia, 16. März 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die DGWA GmbH („DGWA“), eine in Frankfurt ansässige Finanzmarkt- und Unternehmensberatungsfirma, als europäischen Berater für Regierungsbeziehungen und Kapitalmärkte ernannt hat (die „DGWA-Vereinbarung“).

Die DGWA wird das Unternehmen bei der strategischen Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden sowie Branchenakteuren unterstützen, während Neotech seine Entwicklungsstrategie im Bereich kritischer Mineralien vorantreibt und seine Beziehungen innerhalb der globalen Lieferkette für Seltene Erden weiter stärkt.

Reagan Glazier, CEO von Neotech, erklärte dazu: „Die Nachfrage nach Seltenerdelementen steigt in den Bereichen fortschrittliche Technologien, saubere Energiesysteme und Verteidigungsanwendungen weiter an, wodurch der Aufbau sicherer und zuverlässiger Lieferketten in verbündeten Ländern zunehmend an Bedeutung gewinnt. Europa und insbesondere Deutschland haben eine führende Rolle dabei übernommen, die strategische Bedeutung kritischer Mineralien anzuerkennen. Durch die Partnerschaft mit der DGWA stärken wir unsere Fähigkeit, mit Branchenführern und staatlichen Akteuren in der gesamten Region zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig sehen wir starke Unterstützung seitens der kanadischen Regierungen für den Ausbau der heimischen Versorgung mit kritischen Mineralien. Zusammen sorgen die wachsende internationale Nachfrage und die zunehmende staatliche Unterstützung dafür, dass Neotech eine wichtige Rolle dabei spielen kann, eine sichere nordamerikanische Versorgung mit Seltenerdelementen aufzubauen.“

Stefan Müller, CEO der DGWA, fügte hinzu: „Neotech ist in einer einzigartigen Position, um die kürzlich unterzeichnete deutsch-kanadische Absichtserklärung zu unterstützen, da das Unternehmen eine sichere Quelle für schwere und leichte Seltenerdelemente bietet, die direkt auf das Ziel Deutschlands abzielt, seine industriellen Lieferketten von der chinesischen Dominanz zu entkoppeln. Das Niedertemperatur-Laugungsverfahren von Neotech mit geringem Reagenzienverbrauch reduziert sowohl den CO₂-Fußabdruck als auch die Betriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Seltenerdverarbeitung erheblich. Mit einer strategischen Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und einem Standort nur 20 Kilometer von der bestehenden Wasserkraft- und Schieneninfrastruktur Ontarios entfernt ist Neotech ein führender Kandidat für die gemeinsamen öffentlich-privaten Finanzierungsmechanismen, die darauf abzielen, die europäische Energiewende zu beschleunigen.“