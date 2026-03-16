UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten sich vor allem um die ermutigenden Anzeichen einer positiven Trendwende beim Sportartikel-Hersteller gedreht, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Die Unternehmensleitung habe den Ausblick auf 2026 bekräftigt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,60EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

