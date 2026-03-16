UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen des Baustoffkonzerns habe er nur geringe Änderungen an seinen Prognosen bis 2028 vorgenommen, schrieb Julian Radlinger am Sonntagabend. Das Chance-Risiko-Verhältnis hält der Experte derzeit für hochattraktiv./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 164,5EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

