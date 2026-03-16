ANALYSE-FLASH
RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 30,85 auf Tradegate (16. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 34,81 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +9,61 %/+25,73 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Guten Morgen,
jetzt hört doch mal auf, auf die analysten in dem akteullen fall zu prügeln.
Das Besondere an der aktuellen Private-Credit-Debatte ist, dass jetzt mehrere Risiken gleichzeitig sichtbar werden: Zweifel an Kreditqualität, Bewertungen und Transparenz, dazu Liquiditätsprobleme bei Fonds mit illiquiden Assets und ein neuer Stressfaktor durch die hohe Exponierung vieler Portfolios gegenüber Softwarefirmen, die durch KI unter Druck geraten könnten. dass das zu grossen teilen Panik ist, sehe ich auch so, aber die Börsenkurse der grossen SaaS anbieter sind ja krass gefallen. und das hat eben auch auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit.
In den USA fällt besonders JPMorgan auf. Die Bank hat laut Reuters/Bloomberg bei bestimmten Finanzierungen für Private-Credit-Fonds Werte nach unten angepasst und ist vorsichtiger bei der Beleihung geworden. Das ist kein Rückzug aus dem Markt insgesamt, aber ein klares Signal, dass man das Risiko kritischer sieht. Morgan Stanley ist eher über Rücknahmebeschränkungen in einem eigenen Fonds aufgefallen. was ich interessant finde, die Bank of America dagegen bleibt offensiver und stellt weiter Kapital für Private-Credit-Deals bereit.
das hat ja auch die Deutsche Bank angekündigt, dass man da sehr genau beobachtet, aber das geschäft ausbauen will.
Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.