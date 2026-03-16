RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro

jetzt hört doch mal auf, auf die analysten in dem akteullen fall zu prügeln.





wir sehen die Banken runtergehen wegen der anhaltenden diskussion um Private Credits. die DB hat dann - mitten bei der Diskussion - auch noch gesgat, dass sie 26mrd Private credits hat, und das geschäft ausbauen will. prompt kriegen alle die panik, auch weil in USA die ersten grossen banken die private credits abwerten. und da stellt sich verkürzt die Frage, den letzten beissen die Hunde?





Das Besondere an der aktuellen Private-Credit-Debatte ist, dass jetzt mehrere Risiken gleichzeitig sichtbar werden: Zweifel an Kreditqualität, Bewertungen und Transparenz, dazu Liquiditätsprobleme bei Fonds mit illiquiden Assets und ein neuer Stressfaktor durch die hohe Exponierung vieler Portfolios gegenüber Softwarefirmen, die durch KI unter Druck geraten könnten. dass das zu grossen teilen Panik ist, sehe ich auch so, aber die Börsenkurse der grossen SaaS anbieter sind ja krass gefallen. und das hat eben auch auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit.





In den USA fällt besonders JPMorgan auf. Die Bank hat laut Reuters/Bloomberg bei bestimmten Finanzierungen für Private-Credit-Fonds Werte nach unten angepasst und ist vorsichtiger bei der Beleihung geworden. Das ist kein Rückzug aus dem Markt insgesamt, aber ein klares Signal, dass man das Risiko kritischer sieht. Morgan Stanley ist eher über Rücknahmebeschränkungen in einem eigenen Fonds aufgefallen. was ich interessant finde, die Bank of America dagegen bleibt offensiver und stellt weiter Kapital für Private-Credit-Deals bereit.

das hat ja auch die Deutsche Bank angekündigt, dass man da sehr genau beobachtet, aber das geschäft ausbauen will.





also, ähnllich wie bei dem Thema „KI frisst Softwarefirmen“ Panik?





Privatanleger, die die Schlagzeilen verkaufen? dazu am Freitag ein interessanter artikel in der WIWO.





ich denke da sind auch grössere Fonds bereits am aussteigen. die Banken haben alle satt gewinne produziert in den Portfolios. ich kann da aus eigenem portfolio sprechen, die DB und COBA waren sowas von gestiegen, dazu etliche Derivate, da gibt es heutzutage viele, die schnell die Gewinne sichern wollen.

das geht einigen Fondsmanagern nicht anders.



