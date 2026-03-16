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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro

    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT

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    Commerzbank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 30,85 auf Tradegate (16. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 34,81 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +9,61 %/+25,73 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +20,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank: technische Chartdebatten, Kritik an Analysten, Sorgen um Private-Credit-Exponierung und mögliche Kreditrisiken (auch durch geopolitische Ereignisse), bestätigte Bankkennzahlen/Aussichten, geringe Übernahmewahrscheinlichkeit und Dividendenerwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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