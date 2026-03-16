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    Unter Druck

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    Aktuelle Rücksetzer verändert das langfristige Bild für Gold aber kaum

    Gold konsolidiert nach der jüngsten Rallye nahe der Marke von 5.000 US-Dollar je Unze. Kurzfristig bremsen hohe Zinsen und ein starker Dollar, langfristig bleiben die strukturellen Argumente für Gold jedoch bestehen.

    Unter Druck - Aktuelle Rücksetzer verändert das langfristige Bild für Gold aber kaum

    Gold zeigt sich nach seiner jüngsten Aufwärtsbewegung vorerst anfälliger für Rückschläge. Das Edelmetall beendete zuletzt erneut eine Woche in der Defensive und testet im Bereich von 5.000 US-Dollar je Unze eine wichtige Unterstützungszone. Auf den ersten Blick wirkt diese Entwicklung wie ein Zeichen nachlassender Dynamik. Der Blick auf das makroökonomische Umfeld legt jedoch nahe, dass der jüngste Rücksetzer bei Gold weniger mit einem Bruch des übergeordneten Trends zu tun haben könnte als mit einem schwierigen kurzfristigen Marktumfeld.

    Denn die aktuelle Lage an den Finanzmärkten ist von widersprüchlichen Kräften geprägt. Einerseits schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab, andererseits bleibt der Inflationsdruck hartnäckig. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass sich viele Anleger bei Gold zwischen kurzfristiger Vorsicht und langfristiger Zuversicht bewegen. Die Preisentwicklung wirkt daher derzeit eher wie ein Tauziehen als wie ein klarer Richtungswechsel.

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    Gold unter Druck: Doch der aktuelle Rücksetzer verändert das langfristige Bild kaum!

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