Commerzbank Aktie dreht auf +4,47 % - 16.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 30,86€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Obwohl sich die Commerzbank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -3,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Rückgang von -17,47 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,14 % 1 Monat -7,91 % 3 Monate -14,91 % 1 Jahr +24,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank-Bewertung im Licht der UniCredit-Übernahme. Kernpunkte: Angebot von UniCredit (0,485 Aktien pro Commerzbank-Aktie; rund 30,8 EUR), die 30%-Schwelle und damit potenzielle Aufstockung, der Rückkauf der Commerzbank-Aktien und der VWAP der letzten drei Monate als Bewertungsmaßstab. Zusätzlich werden Preisfairness, politische/Marktrisiken und Binnenmarkteffekte diskutiert.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,87 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,44 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,24 %. ING Group verliert -0,85 % UniCredit notiert im Minus, mit -1,60 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.