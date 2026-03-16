    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Besonders beachtet!

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank Aktie dreht auf +4,47 % - 16.03.2026

    Am 16.03.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +4,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie dreht auf +4,47 % - 16.03.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 30,86. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.507,89€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 12,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.431,28€
    Basispreis
    20,92
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Commerzbank Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,91 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -3,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Rückgang von -17,47 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,14 %
    1 Monat -7,91 %
    3 Monate -14,91 %
    1 Jahr +24,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Commerzbank-Bewertung im Licht der UniCredit-Übernahme. Kernpunkte: Angebot von UniCredit (0,485 Aktien pro Commerzbank-Aktie; rund 30,8 EUR), die 30%-Schwelle und damit potenzielle Aufstockung, der Rückkauf der Commerzbank-Aktien und der VWAP der letzten drei Monate als Bewertungsmaßstab. Zusätzlich werden Preisfairness, politische/Marktrisiken und Binnenmarkteffekte diskutiert.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,87 Mrd.EUR € wert.

    Dax stagniert - Iran-Krieg weiter im Fokus


    Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und stand zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 23.395 Punkten. Im Rampenlicht steht heute …

    RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber …

    Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor


    Die italienische Großbank Unicredit legt ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vor. Das teilte die Großbank in Mailand vor. Damit geht Unicredit-Chef Andrea Orcel auf Konfrontationskurs mit dem Commerzbank-Management, den Arbeitnehmervertretern …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,44 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,24 %. ING Group verliert -0,85 % UniCredit notiert im Minus, mit -1,60 %.

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +3,75 %
    +8,74 %
    -8,16 %
    -15,04 %
    +24,78 %
    +199,56 %
    +459,51 %
    +254,24 %
    -66,62 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Commerzbank Aktie dreht auf +4,47 % - 16.03.2026 Am 16.03.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um +4,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     