Saudis warnen vor Engpass: Droht jetzt der nächste Öl-Schock?

Saudi Aramco gibt seinen langfristigen Ölkunden die Möglichkeit, ihre April-Zuteilungen im Hafen von Yanbu am Roten Meer in Saudi-Arabien entgegenzunehmen, wie Bloomberg am Montag berichtet. Käufer, die sich für die Yanbu-Variante entscheiden, werden allerdings wegen der begrenzten Transportkapazität der Pipeline zum Hafen nur einen Teil ihrer monatlichen Liefermenge erhalten, wie Händler berichten.

Alternativ sei noch der Bezug von Öl aus dem Persischen Golf möglich. Bei einer anhaltenden Schließung der Meerenge bestehe das Risiko, gar kein Öl zu erhalten, erklärten die Händler. Der Großteil des Öls, das Saudi Aramco jeden Tag verschiffte, wurde über die Golfterminals Ras Tanura und Juaymah exportiert. Saudi-Arabien besitzt eine Pipeline mit einer Kapazität von 5 Millionen Barrel pro Tag. Diese führt quer durch das Land zum Roten Meer, wo die Exportkapazität in Yanbu möglicherweise geringer ist.