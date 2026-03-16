    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Deutsche Börse-News

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alles hängt am ?-l (Wochenausblick)

    Deutsche Börse-News - Alles hängt am ?-l (Wochenausblick)
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der hohe ?-lpreis droht die Konjunktur auszubremsen - und die gerade in den Griff bekommene Inflation wieder anzufeuern. Noch rechnen die meisten mit einem baldigen Ende des Iran-Kriegs. Doch die Zuversicht sinkt.

    16. März 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Ein Ende des Iran-Kriegs ist nicht in Sicht. "Nach einer Waffenruhe oder gar einem Sturz des Mullah-Regimes sieht es im Augenblick nicht aus" stellt Christian Henke von IG fest. Und je länger der Iran-Krieg dauere, desto fataler seien die negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur. Auch laut Claudia Windt von der Helaba zeichnet sich das von US-Präsident Trump in Aussicht gestellte baldige Ende der Operation "Epic Fury" nicht ab. "Für die Finanzmärkte ist die Kriegsdauer entscheidend. Je schneller sich die Energiepreise normalisieren, umso geringer werden die negativen Effekte auf Inflation und Konjunktur ausfallen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.510,67€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 12,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.431,28€
    Basispreis
    21,10
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +++
    Online-Session heute um 12 Uhr: DAX im Chart-Update - Methoden, Muster, die wirklich helfen. Mit Jörg Scherer, HSBC #296

    Jetzt anmelden: live.deutsche-boerse.com/webinare
    +++

    Zuletzt ist der ?-lpreis sogar wieder gestiegen. Das Barrel Brent kostet am Montagmorgen 106 US-Dollar, vor Kriegsausbruch waren es um 70 US-Dollar. Aktien bleiben angeschlagen: Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 23.466 Punkten nach 23.447 am Freitag zu Handelsschluss. Der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) notiert weiter unter 600 Punkten. Die US-Märkte hatten am Freitag erneut mit Verlusten geschlossen.

    Goldpreis sinkt sogar

    Auffällig ist, dass die traditionell sicheren Häfen nicht profitieren. Denn in Erwartung anziehender Inflation sind auch die Zinsen deutlich gestiegen und die Kurse der als sicher geltenden Bundesanleihen und US-Treasuries gefallen. Das zinslose Gold wird unattraktiver. Der Goldpreis (XC0009655157) ging zuletzt zurück und liegt aktuell sogar wieder leicht unter 5.000 US-Dollar. Im Allzeithoch im Januar waren es 5.570 US-Dollar.

    Die Helaba geht in ihrem Basisszenario von einem raschen Ende der Operation aus. Auswirkungen auf die Kapitalmarktprognosen blieben also begrenzt. Sie rechnet für Deutschland 2026 aber nun mit einer etwas höheren Inflation, konkret 2,4 nach 2,1 Prozent. Allerdings steige mit dem stark erhöhten ?-lpreis das Abwärtsrisiko der Konjunkturprognose, insbesondere für Deutschland. "Hierzulande gefährdet der ?-lpreisschock den sich abzeichnenden Aufschwung", erklärt Windt.

    Finanzmärkte als Zuchtmeister?

    Mit dem Energiepreisschock 2022 ist die aktuelle Situation nach Einschätzung von Robert Halver von der Baader Bank allerdings nur bedingt zu vergleichen. "Damals traf ein dramatisches Angebotsdefizit nach Lockdown-bedingten Produktionsstilllegungen auf einen ebenso dramatischen Nachfrageüberhang nach Wegfall der Corona-Einschränkungen", erläutert er. Diese gravierenden Ungleichgewichte sieht er aktuell nicht. Bei aller Wichtigkeit der Straße von Hormus gebe es alternative Lieferwege. So importierten Europa und Deutschland ihr ?-l mehrheitlich aus anderen Quellen, etwa aus den USA.

    "Ebenso deuten Aussagen von Trump auf seine typischen Kehrtwenden hin, sobald der Druck von Konjunktur und Finanzmärkten als Zuchtmeister zu groß wird", ergänzt er. Zwar dauere ein Wiederhochfahren der ?-l- und Gasproduktion in der Nahost-Region mehrere Wochen. "Doch wird dann auch die alte Weisheit wieder gelten, dass Märkte und damit auch Energiemärkte Zukunft bezahlen."

    Jenseits Iran: "Relativ solides Bild für Aktien"

    "Von Venezuela über Grönland hin zum Iran: Die ersten Wochen im Jahr 2026 zeigten bislang ausdrücklich, dass das geopolitische Chaos aus dem letzten Jahr Anlegern auch in diesem Jahr erhalten bleibt", erklärt Dejan Djukic von der Berenberg Bank. Allerdings hätten globale Aktien bislang größere Verluste vermieden. "Schwellenländer legten sogar um mehr als 9 Prozent zu", stellt er fest. Auch laut Djukic hängt die weitere Aktienentwicklung vor allem von der Lage im Iran und insbesondere an der Straße von Hormus ab. Eine nachhaltige Unterbrechung der ?-l-Versorgung aus der Region sei aber eher unwahrscheinlich. Zudem spreche abgesehen vom Iran-Konflikt relativ wenig für einen stärkeren Abverkauf am Markt. "Eine expansive Geld- und Fiskalpolitik, solide Makrodaten, eine ordentliche Berichtssaison sowie eine sich bessernde Saisonalität zeichnen ein relativ solides Bild für Aktien."

    Zinsentscheidungen im Zeichen des Iran-Kriegs

    Diese Woche stehen eine ganze Reihe von Notenbanksitzungen an, allen voran die der US-Notenbank am Mittwoch und die der EZB am Donnerstag. Außerdem entscheiden unter anderem die britische, kanadische, japanische, Schweizerische und schwedische Zentralbank über den Leitzins. Die Berichtssaison geht unterdessen dem Ende zu: Aus dem DAX berichtet nur noch Vonovia, außerdem viele Unternehmen aus MDAX und SDAX.

    Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

    Montag, 16. März

    3.00 Uhr. China: Einzelhandelsumsätze/Industrieproduktion Februar.

    NVIDIA GTC. Start der führenden globalen KI-Konferenz für Entwickler, Forscher und Manager.

    Dienstag, 17. März

    11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen März. Mit der ZEW-Umfrage wird der zweite Stimmungstest nach Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten veröffentlicht, wie die DekaBank feststellt. Die höhere Unsicherheit und die gestiegenen Energiepreise hätten zuletzt zu einer leichten Abwärtsrevision der Konjunkturprognosen geführt, was sich auch in geringeren Konjunkturerwartungen widerspiegeln werde.

    Mittwoch, 18. März

    19.00 Uhr. USA: Zinsentscheid der US-Notenbank. Die Fed dürfte nach Einschätzung der DekaBank auch diesmal keine Leitzinssenkung vornehmen. Allerdings würden die Unterschiede unter den FOMC-Mitgliedern hinsichtlich der geldpolitischen Einschätzungen vermutlich wieder deutlich zunehmen. Denn es ließen sich sowohl gute Gründe für eine unmittelbare Senkung (Arbeitsmarkt, Irankrieg) als auch für eine Beibehaltung (Preisentwicklung) anführen.

    Donnerstag, 19. März

    Japan: Zinsentscheid der Bank of Japan.

    13.00 Uhr. Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England.

    14.15 Uhr. Eurozone: Zinsentscheid der EZB. Erwartet wird, dass die EZB ihren Leitzins unverändert bei 2,15 Prozent belässt. Zwar stieg die Inflation im Februar leicht auf 1,9 Prozent, wie die Deutsche Bank feststellt. Sie liege jedoch weiterhin unter dem Zielwert von 2 Prozent. Angesichts der Sorge um die hohen Energiepreise werde Kommunikation der geldpolitischen Perspektiven allerdings sehr genau beobachtet werden.

    Freitag, 20. März

    Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion

    Von Anna-Maria Borse, 16. März 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News Alles hängt am ?-l (Wochenausblick) Der hohe ?-lpreis droht die Konjunktur auszubremsen - und die gerade in den Griff bekommene Inflation wieder anzufeuern. Noch rechnen die meisten mit einem baldigen Ende des Iran-Kriegs. Doch die Zuversicht sinkt. 16. März 2026. FRANKFURT …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     