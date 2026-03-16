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    AKTIEN IM FOKUS

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    Henkel und Beiersdorf weiter schwach - Morgan Stanley negativ

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel fallen fast 18 Prozent in Handelstagen
    • Beiersdorf fallen 28 Prozent auf 2016er Niveau
    • Morgan Stanley warnt vor anhaltenden Problemen
    AKTIEN IM FOKUS - Henkel und Beiersdorf weiter schwach - Morgan Stanley negativ
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Henkel und Beiersdorf haben ihren jüngsten Kursrutsch am Montag ausgeweitet. Henkel haben in den elf Handelstagen seit dem Kriegsausbruch im Iran inzwischen fast 18 Prozent verloren. Beiersdorf landeten nach minus 28 Prozent sogar auf dem tiefsten Niveau seit dem Jahr 2016. Hier schlug vor zwei Wochen der schwache Ergebnisausblick zusätzlich ins Kontor.

    Analystin Tilly Eno von Morgan Stanley sieht allerdings weiterhin mehr Risiken als Chancen und stufte beide Papiere daher auf "Underweight" ab. Gemäß dieser Einstufung "Underweight" erwartet die Morgan Stanley eine unterdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktien im Vergleich zu den anderen von der US-Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten. Mit ihren Kurszielen liegt Eno mit 68,50 Euro für Henkel und 77 Euro für Beiersdorf noch leicht unter Marktniveau.

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    Bei Henkel sieht Eno vor allem Konjunktursorgen und Rohstoffkosten als weitere Belastungsgründe. Für eine Neubewertung fehlt ihr angesichts mauer Wachstumsaussichten 2026 die Fantasie.

    Für Beiersdorf werde eine Lösung der Nivea-Probleme keine einfache, schnelle Sache. Zudem sieht die Expertin die Aktienbewertung weiter kritisch und auch die mittelfristigen Gewinnaussichten./ag/la/nas

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 77,10 auf Tradegate (16. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -7,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,79 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -9,16 %/+55,72 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Beiersdorf: Viele sehen die Aktie zu stark abgestraft (KGV aktuell ~17–18 vs. früher >20), sprechen von Bodenbildung um ~75–76 €; Fondskäufe/BBG‑Holding (~20 Mio. €) und ein 750 Mio. € Rückkaufprogramm stützen fundamental. Technisch werden hohes Volumen, Unterstützungslinien und möglicher Rebound vs. Dead‑Cat‑Bounce diskutiert; einige warten auf tieferen Ausverkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beiersdorf eingestellt.

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