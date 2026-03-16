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    ProSieben holt Schmidt-Sommerfeld und Heinevetter

    Handball - ProSieben holt Schmidt-Sommerfeld und Heinevetter
    Foto: Matthias Balk - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - ProSieben hat den Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter für die Handball-Übertragungen von der Männer-Nationalmannschaft verpflichtet. Der 36-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der prominentesten Sport-Journalisten entwickelt und arbeitet auch für andere Sender. Bekannt ist er bei jüngeren Zuschauern vor allem unter seinem Spitznamen "Schmiso".

    Ihre ersten Einsätze haben Schmidt-Sommerfeld und der als Experte arbeitende Heinevetter bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag in Dortmund und am Sonntag in Bremen. Zum Handball-Team von ProSieben gehören nach Angaben des Senders außerdem Moderatorin Andrea Kaiser und Christoph "Icke" Dommisch als Reporter.

    Schmidt-Sommerfeld auch bei Dyn und Sky im Einsatz

    Schmidt-Sommerfeld arbeitet auch für die Pay-TV-Sender Sky und Dyn, bei denen er Fußball und Handball kommentiert. Seine TV-Karriere begann vor elf Jahren bei der NFL-Berichterstattung der Sendergruppe ProSiebenSat.1 , die zuletzt mehrere Handball-Rechte erworben hat. Dazu gehören rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

    "Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung", sagte Sportchef Gernot Bauer. "Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum."

    Neben ihm wird der langjährige Nationaltorwart Silvio Heinevetter, der in der Bundesliga immer noch beim ThSV Eisenach zwischen den Pfosten steht, die Auftritte der DHB-Teams fachlich begleiten. Der 41-Jährige absolvierte insgesamt 206 Länderspiele für Deutschland und hat nach Carsten Lichtlein die meisten Bundesligapartien in der Geschichte bestritten. Sein größter sportlicher Erfolg war Olympia-Bronze 2016./mrs/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 4,378 auf Tradegate (16. März 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +14,42 %/+83,07 % bedeutet.




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