Eskalation im Iran-Krieg möglich

TEL AVIV (dpa-AFX) -Der israelische Sport- und Kulturminister Miki Zohar hält eine baldige Zuspitzung des Iran-Kriegs für möglich. "Wir wissen, dass es in den kommenden Tagen zu einer Eskalation kommen könnte", sagte er dem israelischen Radiosender 103FM. "Der gesamte Staat Israel, wir alle müssen in den kommenden Tagen besser vorbereitet sein."

Die Lage sei dynamisch, sagte der Politiker mit Blick auf den Krieg im Iran sowie mit der Hisbollah im nördlichen Nachbarland Libanon. Einzelheiten zu einer möglichen Eskalation der Situation nannte er nicht. Zohar ist - wie auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu - Mitglied der rechtskonservativen Regierungspartei Likud.

Weiter sagte er, dass der Krieg noch viele Wochen dauern könne. Auch der israelische Militärsprecher Effie Defrin hatte zuletzt gesagt, die Armee plane den Krieg noch mindestens drei Wochen fortzusetzen. In einem Interview des US-Senders CNN erklärte er, Israels Militär habe zudem "weitergehende Pläne für weitere drei Wochen darüber hinaus"./cir/DP/nas



