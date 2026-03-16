BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hob nach dem Strategieupdate am Freitag seine Prognosen für den Versorger. Die Aktie bleibe eine Top-Empfehlung, da sie starke Kurstreiber, Aufwärtspotenzial beim Kursziel, anhaltende Gewinndynamik und Chancen im Bereich Rechenzentren vereine./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 57,12EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

