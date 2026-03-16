BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Peter Crampton hob nach dem Strategieupdate am Freitag seine Prognosen für den Versorger. Die Aktie bleibe eine Top-Empfehlung, da sie starke Kurstreiber, Aufwärtspotenzial beim Kursziel, anhaltende Gewinndynamik und Chancen im Bereich Rechenzentren vereine./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 57,12EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte