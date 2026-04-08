Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus der Analysten: FedEx, Volvo, Delta Air Lines, Evotec und Vestas
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Geschäftsbericht
08:00 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 Uhr, Dänemark: Vestas, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Schweden: Volvo AB, Hauptversammlung
Schweiz: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 2/26
08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 3/26
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 2/26
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 2/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 2/26
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 08.04.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:10 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 01:50 JPN Current Account n.s.a. 11:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 16:00 EUR ECB's Cipollone speech 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 18:00 GBR BoE's Lombardelli speech 20:00 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:00 USA FOMC Mitglied Daly Rede
Webinare
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