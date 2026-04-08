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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus der Analysten: FedEx, Volvo, Delta Air Lines, Evotec und Vestas

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus der Analysten: FedEx, Volvo, Delta Air Lines, Evotec und Vestas
    Foto: picture alliance/AA/Guillaume Payen - picture alliance

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Geschäftsbericht
    08:00 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
    15:00 Uhr, Dänemark: Vestas, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Schweden: Volvo AB, Hauptversammlung
    Schweiz: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
    USA: FedEx, Freight Investor Day

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    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 2/26
    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 2/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 2/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 3/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 2/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 2/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 2/26
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 2/26
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 08.04.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:10USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    01:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    16:00Euro ZoneEURECB's Cipollone speech
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    18:00GroßbritannienGBRBoE's Lombardelli speech
    20:00USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    20:00USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

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    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    09.04. 07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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    alle Webinare anzeigen »

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