Bayer, Teamviewer, Thyssenkrupp & Deutsche Telekom - Analystenstimmen des Tages

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach positiven Kerendia-Studiendaten mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das Mittel habe sich bei Patienten mit nicht-diabetesbedingten chronischen Nierenerkrankungen (CKD) als Ergänzung zur Erstlinientherapie im Vergleich zum Placebo als wirksam erwiesen und zudem das vorherige Verträglichkeitsprofil bestätigt, schrieb James Quigley am Montag. Für den Experten ist dies eine positive Überraschung, nachdem in einer vorherigen Studie unter ähnlichen Voraussetzungen keine merkliche Verbesserung erzielt worden sei. Der aktuelle Studienerfolg untermauere die Erwartung an den Spitzenumsatz des Mittels, auch wenn die Indikation von untergeordneter Bedeutung sei.

Barclays senkt das Kursziel für Teamviewer

-2,94 % -5,85 % -13,43 % -19,72 % -63,99 % -69,78 % -89,34 % -85,13 % ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90 Intraday

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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert.

Jefferies stuft Thyssenkrupp auf "Buy"

+0,18 % -14,09 % -26,85 % -15,77 % +20,60 % +61,65 % -9,49 % -39,52 % +0,45 % ISIN:DE0007500001WKN:750000 Intraday

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Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der 25-prozentige Kurseinbruch seit Beginn des Iran-Kriegs spiegele die Sensibilität der Aktie für Makro-Schocks und unternehmensspezifische Schlagzeilen wider, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Erstere sowie der holprige Verlauf der Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte mahnten zu mehr Vorsicht. Dagegen seien der Ausstieg beim Duisburger Stahlhersteller HKM, die Einigung mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag im Stahlbereich und das mögliche Interesse eines neuen Bieters für das Stahlgeschäft klar positiv.

Berenberg stuft Deutsche Telekom auf "Buy"

Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagnachmittag. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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