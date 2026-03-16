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Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter wachsen - Aktie legt zu
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr umgesetzt und verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen, vor allem des vollständigen Ausstiegs beim österreichischen Motorenhersteller Steyr. Für das laufende Jahr zeigte sich das Management mit "großem Optimismus" und steckte sich neue mittelfristige Ziele. An der Börse kam dies gut an.
Für die Aktie ging es im frühen Handel um zuletzt 1,6 Prozent nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie jedoch rund vier Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast 30 Prozent.
Im laufenden Jahr soll der Konzernumsatz auf 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in München mitteilte. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an.
Bislang hatte das Management für 2030 einen Konzernumsatz von 10 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding von 200 Millionen Euro bis 2028 auf dem Zettel. Dies soll nun schon deutlich früher erreicht werden.
Mutares will auch weitere Zukäufe in den USA tätigen. Dort und in Asien werde ein starkes kurzfristiges Wachstum erwartet, so das Unternehmen. In den USA soll ein zweiter Standort innerhalb der nächsten zwölf Monate aufgebaut werden.
Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse auf Basis vorläufiger Zahlen von 5,3 auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von rund 117 auf 733,5 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern im Mittel jedoch mehr erwartet.
Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigte operative Ergebnis (ber Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Minus von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus Edelstahl, sowie von einem anhaltend herausfordernden Umfeld bei Lapeyre und Byldis. Dem stünden erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte bei Efacec, Donges, SFC Solutions (Teil von Amaneos) und Guascor Energy gegenüber.
Unter dem Strich verzeichnete Mutares einen Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis lag damit am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Prognose, ebenso wie der Umsatz.
Die endgültigen Zahlen für 2025 will Mutares mit dem Geschäftsbericht am 28. April veröffentlichen./err/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 16.711 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 613,86 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +27,59 %/+62,07 % bedeutet.
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Tilgungen bei Anleihe...sehr gutes Zeichen an den Markt.....
Ich hoffe, dass das Management sich vorab mit einem Großteil der Anleihegläubiger verständigt hat - sollte ein nennenswerter Teil der Anleihen fällig gestellt werden, hat Mutares mit Sicherheit ein massives Liquiditätsproblem.
Hinzu kommt, dass das avisierte Holding-Ergebnis gerade so am unteren Rand erreicht wurde ... Laumann hat in seinen zahlreichen Interviews den Mund deutlich zu voll genommen und Risiken auf der Zeitschiene nicht ausreichend bewertet.
Ich bin in Bezug auf Mutares sehr vorsichtig geworden ... Die Aussichten und das Potenzial sind natürlich phänomenal, ich bezweifle aber nach der Meldung heute, dass das Management den Laden vollständig im Griff hat. Aussichten allein reichen nicht.
Mutares mit weiterem Rekordjahr: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen steigert Mutares Konzernumsatz und Nettoergebnis der Holding im Geschäftsjahr 2025 – Anhebung der Mittelfristziele auf 25 % Wachstum pro Jahr bei Holding-Ergebnis und Konzernumsatz
- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.)
- Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert
- Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert
- Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor
- Neue Mittelfristziele bis 2030: 25 % Wachstum pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding
- Starkes kurzfristiges Wachstum in den USA und Asien erwartet