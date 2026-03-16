    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    audius: Hohe Dynamik, Rekordzahlen und starke Prognose

    SMC-Research sieht die audius SE nach starken vorläufigen Zahlen für 2025 und einer ebenfalls sehr positiven Prognose für 2026 klar auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die hohe operative Dynamik zum Jahresende und den kräftig gestiegenen Auftragsbestand. Vor diesem Hintergrund habe SMC-Research das Kursziel auf 29,00 Euro erhöht und das Urteil „Buy“ bestätigt.

    Mit den vorläufigen Zahlen für 2025 habe audius die eigene Prognose und die Erwartungen von SMC-Research deutlich übertroffen und sowohl bei der Gesamtleistung, die um 29 Prozent auf 108,8 Mio. Euro gestiegen sei, als auch beim operativen Ergebnis, das um 24 Prozent auf 8,8 Mio. Euro zugelegt habe, neue Rekordwerte erreicht.

    Besonders bemerkenswert sei dabei die hohe Wachstumsdynamik zum Jahresende gewesen, die zu einem großen Teil organisch erzielt worden sei. So habe die Gesamtleistung im vierten Quartal organisch um ca. 30 Prozent gesteigert werden können; einschließlich der Konsolidierungseffekte der beiden letztjährigen Akquisitionen sei zwischen Oktober und Dezember sogar ein Wachstum um 55 Prozent erzielt worden. Das Quartals-EBITDA habe im Vorjahresvergleich um fast 80 Prozent zugelegt.

    Ebenso sehr positiv sei die neue Prognose für 2026 ausgefallen. Nachdem bereits seit dem Sommer absehbar gewesen sei, dass die zuvor für 2026 geltende Mittelfristprognose einer Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro deutlich übertroffen werden dürfte, peile audius nun einen Wert oberhalb von 125 Mio. Euro an und wolle auf dieser Basis ein EBITDA von mehr als 10 Mio. Euro erreichen.

    Gestützt werde diese Aussage nicht zuletzt durch den starken Auftragsbestand, der sich allein im vierten Quartal, größtenteils, aber nicht nur akquisitionsbedingt, von 81,5 auf 98,9 Mio. Euro erhöht habe. SMC-Research habe für 2026 bereits bislang mit ähnlichen Werten gerechnet, die Schätzungen nun aber gleichwohl auf 127,3 Mio. Euro beziehungsweise 10,9 Mio. Euro angehoben. Auch die Umsatz- und Ergebniswerte für die Folgejahre hätten sich dadurch erhöht.

    Von der überraschenden Schwäche vom Jahresanfang 2025 sei bei audius inzwischen nichts mehr zu spüren. Das Unternehmen habe die operative Dynamik im Jahresverlauf sukzessive gesteigert und die Entwicklung im Sommer mit zwei attraktiven Akquisitionen flankiert. Der hohe Auftragsbestand und die Prognose für 2026 verdeutlichten zudem, dass die Dynamik anhalte.

    Damit profitiere audius von seiner breiten Aufstellung als Digitalisierungsspezialist und könne der verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Konjunktur erfolgreich trotzen. SMC-Research gehe davon aus, dass das Unternehmen diesen Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde.

    Diese Einschätzung spiegele sich in den Schätzungen und im Kursziel wider, das infolge der Berücksichtigung der starken Zahlen und der Prognose auf 29,00 Euro erhöht worden sei. Damit werde für die Aktie ein sehr hohes Aufwärtspotenzial gesehen, weswegen das bisherige Urteil „Buy“ bestätigt worden sei.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.03.2026 um 10:50 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.03.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 16.03.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-16-SMC-Comment-audius_frei.pdf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

     


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 29,00 EUR




    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Researchguide
    audius: Hohe Dynamik, Rekordzahlen und starke Prognose SMC-Research sieht die audius SE nach starken vorläufigen Zahlen für 2025 und einer ebenfalls sehr positiven Prognose für 2026 klar auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die hohe operative Dynamik zum Jahresende und den kräftig …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     