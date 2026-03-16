DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Roadshow in Paris habe das Management des Tourismuskonzerns eine recht optimistische Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar. Die im Dezember abgegebenen Jahresprognosen habe der Finanzvorstand bestätigt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 6,60EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 12
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
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