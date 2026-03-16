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    Israel beginnt neue Angriffswelle im Iran - Explosionen gemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel greift iranische Führungsinfrastruktur
    • Internet in Iran seit mehr als zwei Wochen weg
    • Iran soll erneut Streumunition eingesetzt haben
    ROUNDUP - Israel beginnt neue Angriffswelle im Iran - Explosionen gemeldet
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele im Iran an. Sie sprach von einer "großangelegten Angriffswelle", die in den Städten Teheran, Schiras und Tabris die Infrastruktur der Führung ins Visier nehme.

    Auch iranische Medien meldeten eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran. Im Osten der Stadt seien nach israelisch-amerikanischen Angriffen Explosionen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Das staatliche Fernsehnetzwerk SNN meldete Explosionen an mehreren Orten in der Millionenmetropole.

    Internet seit zwei Wochen abgestellt

    Die Bevölkerung ist nun seit mehr als zwei Wochen vom Internet abgeschnitten. Nachrichten dringen folglich nur schwer nach außen. Am Sonntag meldete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks zudem den Einbruch von Verbindungen bei einem der letzten Telekommunikationsnetzwerke.

    In Israel wurde am Morgen eine Frau bei einem iranischen Raketenangriff leicht verletzt. Sie sei in einem Schutzraum gewesen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Berichten zufolge gab es mehrere weitere Einschläge von Raketenteilen im Zentrum des Landes. Demnach soll der Iran erneut die international weitgehend geächtete Streumunition eingesetzt haben./arb/DP/nas




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