Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln - Aktie schwankt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent. An der Börse verpuffte die zunächst einsetzende Begeisterung rasch.

In den ersten Handelsminuten sprang das im SDax notierte Papier fast 10 Prozent nach oben, kam dann aber etwas zurück und drehte zeitweise sogar ins Minus. Zuletzt notierte die Aktie 0,50 Prozent im Plus bei 80,20 Euro. Seit Jahresbeginn müssen Anleger momentan einen Abschlag von über einem Drittel verzeichnen. In den vergangenen 12 Monaten ist der Wert der Aktie sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft.