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    Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln - Aktie schwankt

    ROUNDUP - Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln - Aktie schwankt
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent. An der Börse verpuffte die zunächst einsetzende Begeisterung rasch.

    In den ersten Handelsminuten sprang das im SDax notierte Papier fast 10 Prozent nach oben, kam dann aber etwas zurück und drehte zeitweise sogar ins Minus. Zuletzt notierte die Aktie 0,50 Prozent im Plus bei 80,20 Euro. Seit Jahresbeginn müssen Anleger momentan einen Abschlag von über einem Drittel verzeichnen. In den vergangenen 12 Monaten ist der Wert der Aktie sogar um mehr als die Hälfte geschrumpft.

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    Hypoport hatten die ab 2022 gestiegenen Zinsen in Folge des Ukraine-Kriegs schmerzlich zu spüren bekommen, da sich die Immobilienfinanzierung dadurch verteuerte und somit die Geschäfte der Berliner belasteten. 2021 hatte die Marge bereits bei 19,1 Prozent gelegen.

    Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag./lew/err/stk

    HYPOPORT

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    -13,36 %
    -10,44 %
    -36,93 %
    -55,50 %
    -38,24 %
    -80,77 %
    +24,91 %
    +359,06 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 16.645 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -13,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 544,28 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +154,78 %/+305,10 % bedeutet.




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