Commerzbank-Betriebsrat
Wehren uns mit allen Mitteln gegen Unicredit-Absichten
- Uebel nennt Unicredit Vorgehen feindlich stark
- Unicredit 26 Prozent Angebot angestrebt über30
- Betriebsrat drohte Widerstand gegen Abbau 2027
FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Betriebsratschef Sascha Uebel hält das Vorgehen der Unicredit für "geschäftsschädigend". Mit der Ankündigung eines Übernahmeangebots setze Unicredit-Chef Andrea Orcel sein Taktieren fort - zulasten der Mittelstandskunden und der Belegschaft der Commerzbank.
"Das ist die nächste Stufe der Unverschämtheit. Das ist nicht nur unabgestimmt, das ist feindlich", sagte der Vorsitzende von Konzern- und Gesamtbetriebsrat der Commerzbank der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.
Uebel kündigte deutlichen Widerstand an: "Wir werden mit allen Möglichkeiten und Mitteln dagegen vorgehen", sagte der Betriebsratschef, ohne konkreter zu werden. Spätestens zur Commerzbank-Hauptversammlung am 20. Mai dürfte mit Aktionen der Belegschaft zu rechnen sein.
Was will die Unicredit?
Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des Dax -Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Großbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, "ohne die Kontrolle zu erlangen".
Uebel betonte: "Wenn Orcel Synergieeffekte heben will, bräuchte es einen Stellenabbau. Dafür bräuchte er uns Betriebsräte. Die Commerzbank-Betriebsräte haben bewiesen, dass sie zäh sind." Der Gesamtbetriebsrat habe zudem mit dem Commerzbank-Vorstand "klare Regeln bis Ende 2027 für Stellenabbau" festgelegt: "Daran muss sich jeder halten, der kommt."/ben/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23.430 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,80 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,39 %/+23,18 % bedeutet.
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jetzt hört doch mal auf, auf die analysten in dem akteullen fall zu prügeln.
Das Besondere an der aktuellen Private-Credit-Debatte ist, dass jetzt mehrere Risiken gleichzeitig sichtbar werden: Zweifel an Kreditqualität, Bewertungen und Transparenz, dazu Liquiditätsprobleme bei Fonds mit illiquiden Assets und ein neuer Stressfaktor durch die hohe Exponierung vieler Portfolios gegenüber Softwarefirmen, die durch KI unter Druck geraten könnten. dass das zu grossen teilen Panik ist, sehe ich auch so, aber die Börsenkurse der grossen SaaS anbieter sind ja krass gefallen. und das hat eben auch auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit.
In den USA fällt besonders JPMorgan auf. Die Bank hat laut Reuters/Bloomberg bei bestimmten Finanzierungen für Private-Credit-Fonds Werte nach unten angepasst und ist vorsichtiger bei der Beleihung geworden. Das ist kein Rückzug aus dem Markt insgesamt, aber ein klares Signal, dass man das Risiko kritischer sieht. Morgan Stanley ist eher über Rücknahmebeschränkungen in einem eigenen Fonds aufgefallen. was ich interessant finde, die Bank of America dagegen bleibt offensiver und stellt weiter Kapital für Private-Credit-Deals bereit.
das hat ja auch die Deutsche Bank angekündigt, dass man da sehr genau beobachtet, aber das geschäft ausbauen will.
Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.