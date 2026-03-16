BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone mit einem Kursziel von 119 Pence auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagabend. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1,273EUR auf Tradegate (16. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Lyall

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,19

Kursziel alt: 1,19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,19 £ , was eine Steigerung von +7,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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