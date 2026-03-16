BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone mit einem Kursziel von 119 Pence auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagabend. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 1,273EUR auf Tradegate (16. März 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Lyall
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,19
Kursziel alt: 1,19
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nick Lyall
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,19
Kursziel alt: 1,19
Währung: GBP
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