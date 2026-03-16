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    AKTIE IM FOKUS

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    Neuer Schwung für Bayer nach Kaufempfehlung und Studien-Daten

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS Kaufempfehlung mit Ziel 52 Euro beflügelte
    • Positive Kerendia Studie stärkt Umsatzprognose
    • Aktie kletterte auf 39,76 Euro bleibt unter 40
    AKTIE IM FOKUS - Neuer Schwung für Bayer nach Kaufempfehlung und Studien-Daten
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der UBS und positive Studiendaten haben die zuletzt ins Stocken geratene Erholung der Bayer-Aktien wieder befeuert. Die Papiere der Leverkusener kletterten bis zum späten Montagvormittag um fast drei Prozent auf 39,76 Euro nach oben und zählten damit zu den besten Werten im leichteren Leitindex Dax .

    Eine große Hürde für Bayer blieb jedoch die Schwelle von 40 Euro, an der sich die Anteilsscheine zuletzt festgelaufen hatten. Etwas über dieser Marke befinden sich zudem bedeutende kurz- und mittelfristige Durchschnittslinien, die als wichtige Widerstände fungieren.

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    Analyst Matthew Weston von der Bank UBS signalisierte mit seinem Kursziel von 52 Euro aber noch Luft nach oben über das Jahreshoch von fast 50 Euro hinaus. Mit Blick auf die Lösung der Probleme rund um das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat sieht der Experte inzwischen ein Chancen-Übergewicht. Im Pharmabereich ist er optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener.

    Darüber hinaus verwies Analyst James Quigley von der US-Investmentbank Goldman Sachs auf erfreuliche Studiendaten zu dem Medikament Kerendia. Das Mittel habe sich bei Patienten mit nicht-diabetesbedingten chronischen Nierenerkrankungen als Ergänzung zur Erstlinientherapie im Vergleich zum Placebo als wirksam erwiesen und zudem das vorherige Verträglichkeitsprofil bestätigt.

    Für Quigley ist dies eine positive Überraschung, nachdem in einer vorherigen Studie unter ähnlichen Voraussetzungen keine merkliche Verbesserung erzielt worden sei. Der aktuelle Studienerfolg untermauere die Erwartung an den Spitzenumsatz des Mittels, auch wenn die Indikation von untergeordneter Bedeutung sei.

    Seit Mitte November hatten sich Bayer-Papiere in der Spitze fast verdoppelt - getrieben von positiven Studiendaten zum Schlaganfall-Mittel Asundexian und der positiveren Entwicklung der Glyphosat-Causa. Denn das oberste US-Gericht hat sich dem Fall des Klägers John Durnell angenommen - Bayer erhofft sich demnächst ein günstiges Grundsatzurteil.

    Dank des starken Kursanstieges über die letzten Monate erscheinen die Bayer-Aktien inzwischen aus charttechnischer Sicht langfristig gut unterstützt: Die Papiere notieren komfortabel über den viel beachteten 200-Tage-Linien./la/ag/men

    Bayer

    +5,14 %
    +12,93 %
    -12,87 %
    +11,55 %
    +70,23 %
    -29,53 %
    -25,14 %
    -59,71 %
    +183,22 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 39,81 auf Tradegate (16. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,62 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,09 %/+33,61 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursbewegungen: kritische Unterstützungszone bei ~35 EUR, Widerstände an 20‑ und 50‑Tage‑Linien sowie Marken bei 38,50/38,70. Diskutiert werden intakter Abwärtstrend vs. jüngliche relative Stärke, Gesamtmarkt-/Öl‑Einfluss, Einschätzung als attraktiv bewertet (JPMorgan Kursziel 50 EUR) und Vorstands‑Eigengeschäfte als positives Signal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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