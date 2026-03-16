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    Börse, Baby!

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    Dividende seit 210 Jahren: Die wohl sicherste Aktie der Welt

    Ein Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende. Das ist weltweit einmalig!

    Börse, Baby! - Dividende seit 210 Jahren: Die wohl sicherste Aktie der Welt
    Foto: Matthias Bein/dpa

    1816 ist als Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen. Auf der indonesischen Insel Sumbawa brach 1815 der Tambora aus. Der Vulkanausbruch war so schwer, dass er im Folgejahr die Welt verdunkelte. Die Folge: Ernteausfälle weltweit. Im Sommer 1816 schneite es sogar in Mittel-und Westeuropa.

    Und ein Unternehmen in Pennsylvania ist auch in diesem Jahr gegründet worden: The York Water Company. Mittlerweile ist es der älteste börsennotierte Versorger der USA. Und ber seine lange Geschichte hinweg durch Krisen und Kriege, zahlte das Unternehmen verlässlich seine Dividende an seine Aktionäre.

    Krischan Orth (links) und Ingo Kolf über die wohl sicherste Aktie der Welt

    Mit 29 Jahren regelmäßiger Erhöhung seiner Dividende zält es auch zu den sogenannten Dividenden-Aristokraten. 

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    York Water ist ein regionaler Versorger. Das Unternehmen beliefert über 214.000 Menschen in den Landkreisen York, Adams, Franklin und Lancaster mit Trinkwasser und Abwasserentsorgung.

    Große Kursphantasie spielt bei der Aktie keine große Rolle, dafür aber umso mehr die hohe Sicherheit.

    Mehr zu York Water, und was die Aktie mit Frankenstein zu tun hat, gibt es in unserem Podcast "Börse, Baby!", zum Beispiel auf:

    Die York Water Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Tradegate (16. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! Dividende seit 210 Jahren: Die wohl sicherste Aktie der Welt Ein Dividenden-Aristokrat mit besonderer Noblesse: Der US-amerikanische Versorger York Water bietet seinen Anlegern seit 210 Jahren Dividende.
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