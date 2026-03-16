Morgan Stanley senkt Beiersdorf auf 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 77,50 auf Tradegate (16. März 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -7,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -9,93 %/+54,40 % bedeutet.