ANALYSE-FLASH
Morgan Stanley senkt Beiersdorf auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Beiersdorf von 84 auf 77 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere von Henkel und Beiersdorf hätten zwar zuletzt enorm unter Druck gestanden, im Vergleich zur Konsumbranche überwogen aber weiter Korrekturrisiken, schrieb Tilly Eno am Montag. Für Beiersdorf werde eine Lösung der Nivea-Probleme keine einfache, schnelle Sache. Eno sieht die Aktienbewertung weiter kritisch und auch die mittelfristigen Gewinnaussichten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 77,50 auf Tradegate (16. März 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -7,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -9,93 %/+54,40 % bedeutet.
Analyst: Morgan Stanley
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Nachdem mein Kauf über ein Discount Zertifikat zu 81 Euro jetzt im Minus ist habe ich mir mal nen kleinen Hebel gekauft. hoffe, das spätestens zwischen 75-76 Euro ein Boden gefunden wird.
Korrekt muss es heißen: ...steht einem Aufsichtsratmitglied nahe...