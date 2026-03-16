ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79,50 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel 80,40 auf 79,50 jetzt
- Einstufung bleibt Hold Fokus auf Wachstum 2026
- Henkel plant Zukäufe Klebstoffe & Consumer neu
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe nun das externe Wachstum 2026, schrieb Fulvio Cazzol am Freitagabend. Immerhin hätten die Düsseldorfer angekündigt, die Bereiche Klebstoffe und Consumer durch Zukäufe stärken zu wollen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,86 auf Tradegate (16. März 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -6,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,51 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+13,96 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 79,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.
BASF ist kein guter Vergleich fuer Henkel. Die Umsatzverteilung von Konsum und Klebstoffen bei Henkel ist ungefaehr halbe halbe. Klebstoff ist ein kleines bischen groesser. Wenn man das nichtindustrielle Endkundengeschaeft der Klebstoffsparte als Konsum betrachtet, ist Konsum wahrscheinlich sogar etwas groesser. Vor allem ist die Profitabiltaet der Klebstoffsparte aktuell etwas hoeher, aber das kann sich auch mal aendern. Ich glaube, dass viele Anleger mit dieser Diversifikation nicht unzufrieden sind. Den einen Peer gibt es meiner Meinung nach nicht.
Fuege noch L'Oréal in den Vergleich ein, dann kannst Du alle anderen vergessen.