Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79,50 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,86 auf Tradegate (16. März 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -6,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,51 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+13,96 % bedeutet.