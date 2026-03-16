ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel Wacker auf 74 Euro nun
- Schwache Nachfrage drückt Gewinn Kosten senken
- Entscheidung USA über Polysilizium wird zentral
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage drücke die Gewinne, aber Kostensenkungen dürften die Auswirkungen mildern, schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitagabend. Entscheidend für die Kursentwicklung sei zunächst die Entscheidung der USA über die Polysilizium-Importe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 78,70 auf Tradegate (16. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +22,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -36,47 %/+11,82 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
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