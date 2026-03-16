Jefferies hebt Ziel für Wacker Chemie auf 74 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 78,70 auf Tradegate (16. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +22,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -36,47 %/+11,82 % bedeutet.