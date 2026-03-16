ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 36,73 auf Tradegate (16. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 16,86 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -10,86 %/+35,06 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 41 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche AG eingestellt.
so ist es ...die Mitarbeiter wissen das auch (durch die Blume reden Sie auch darüber im PZ ) ...und schlagen über diese Produktoffensive die Hände über den Kopf .. ich fahre momentan einen 992T4S .... würde ich den elektrisch kaufen ... NEIN !!
Im gehobenen Sportwagenbereich sind Elektrische Autos quasi unverkaeuflich. Porsche hat sich auch vor Jahren mit dem Diesel verrant.
Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.