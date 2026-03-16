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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold'

    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 41 Euro - 'Hold'
    Foto: Marijan Murat - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Porsche AG

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    -18,21 %
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    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 36,73 auf Tradegate (16. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -0,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 16,86 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -10,86 %/+35,06 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 41 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +11,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Sorge, dass Porsches E‑Offensive die Nachfrage schwächt, viele gebrauchte Elektroautos kaum absetzbar sind und hohe Neupreise Umsatz, Margen und Bewertung belasten. Technisch sehen einige keinen Boden; ein Kurs unter ~40€ gilt als kritisch. Hinzu kommen Makro-Risiken durch hohe Zinsen und Debatten, ob Porsche VW bilanziell belastet oder ein Delisting Wert freisetzen würde.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche AG eingestellt.

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    dpa-AFX
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