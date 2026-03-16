ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Grand City Properties - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel auf 10,80 Euro ab
- Einstufung bleibt Neutral keine Kaufempfehlung
- Kownator passte Schätzungen an Jahresbilanz an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,30 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Jahresbilanz an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 9,31 auf Tradegate (16. März 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -11,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+57,73 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 10,80 Euro
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Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Grand City Properties eingestellt.
GCP schwimmt mit Leverage Ende Q3 von 33 ohne und 46 mit Perpetuals im Geld.
Es wird spannend wie der Vorstand erklärt nicht die zugesagte Dividende von 75% des FFO1 zu zahlen. Offiziell muss der CEO von GCP unabhängig entscheiden.
Vermute stark es wird die gleiche Dividende wie bei der Mutter AT. 30% des FFO1 von vermutet 1,07 € = 32 Cent
Wenn ich meine 3000 GCP umtauschen bekomme ich 12000 AT und die gleiche Dividende.
An TBV bekomme ich 12000 x 8.70 gegen 3000 x 26 €.
GCP ist aber mit Wohnungen risikoärmer.
AT hat auch ein Epra LTV mit 58 deutlich über GCP mit geschätzt 45. Das macht GCP deutlich Dividendenfähiger.
Damit ist der Umtausch unrentabel.
AT müsste eigentlich 5 oder 6 Aktien geben.
Einziger grosser Nachteil, als Minderheitsaktionär brauchen wir Geduld und müssen viele Drohungen einstecken.
Das Thema Squeeze Out spielt auf absehbarer Zeit keine Rolle. Ursächlich ist hier die Gesetzgebung, denn bei Überschreitung der 90%-Schwelle müsste Aroundtown auf den deutschen Bestand Grunderwerbsteuer bezahlen. Deshalb favorisiere ich ja einen Beherrschungsvertrag, wo man aber noch einen RETT-Blocker benötigen würde, so wie bei der Vonovia/DW.
Wasen Angebot.Da bekomm ich schlechte Laune.Den Schrott von Büroimmos verkaufen und den Grand City Aktionären einen Deal zu 50 Prozent des Buchwertes anzubieten im Tausch….ich tausch meine Grand City lieber in Vonovia ,wenns sein muss….Mies ….einfach mies.