Goldman senkt Ziel für Grand City Properties - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 9,31 auf Tradegate (16. März 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -11,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +5,15 %/+57,73 % bedeutet.