ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Daimler Truck auf 'Kaufen' - Fairer Wert 52 Euro
- DZ Bank erhöht fairen Wert auf 52 Euro rät zum
- Auftragseingang überrascht positiv in Kernmärkten
- Erholung 2026 in NA und EU sowie Class8 in USA
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Auftragseingang des Lkw-Herstellers habe positiv überrascht, schrieb Holger Schmidt am Montag. Gemeinsam mit der für 2026 erwarteten Erholung der Absatzmärkte Nordamerika und Europa sowie der zuletzt wiedererstarkten Auftragsentwicklung für "Class 8"-Lkw in den USA seien das ermutigende Signale./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (16. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +7,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,89 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -19,81 %/+17,92 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung
Daimler Truck-Aktie: Starke Dividende – aber reicht das?
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.