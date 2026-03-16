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    LAIQON: Weiteres Wachstum 2026 erwartet

    Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays soll die LAIQON AG auf Basis seiner Schätzungen im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um knapp 19 Prozent auf 36,8 Mio. Euro erzielt haben. Beim EBITDA erwarte er mit 0,3 Mio. Euro (GJ 2024: -3,8 Mio. Euro) den Turnaround. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 11,00 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.03.2026, 11:35 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 16.03.2026 um 08:00 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2026-03-16-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf

     

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 4,38EUR auf Tradegate (16. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst:
    Kursziel: 9,10 EUR



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