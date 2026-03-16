Verve Group Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,55 % - 16.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,55 % verliert die Verve Group Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute bei der Verve Group Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verve Group Registered (A) Verluste von -12,33 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -8,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine negative Entwicklung von -14,13 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,52 % 1 Monat +13,73 % 3 Monate -12,33 % 1 Jahr -57,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gerüchte zu einem möglichen Übernahmeangebot (häufig genannte 1,70 €), Meldungen über Käufe durch Bodhivas GmbH und Verwirrung wegen Euro/SEK-Angaben, aktuelle Q1-Prognosen (Umsatz 156 Mio., adj. EBITDA 32 Mio., EBIT 23 Mio.), widersprüchliche Analystenbewertungen (z. B. KZ 4,50 €) sowie Shortseller-Effekte und daraus resultierende Kaufgelegenheiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 285,37 Mio.EUR € wert.

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Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.