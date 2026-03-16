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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.03.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.03.26
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,68 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,37 %), Silber (-1,97 %), Rheinmetall AG (+1,70 %), TUI AG (+0,78 %).

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    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance HT48JZ Long 7,29 247,23 Tsd.
    Silber UQ9NXU Long 17,99 246,04 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Silber VJ0YJ7 Long 2,75 131,72 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) 12/2026 Future SY7ZQC Long 56,84 Tsd.
    DAX Performance PL7WJL Short 11,45 43,56 Tsd.
    Silber PL0MEW Long 1,53 38,03 Tsd.
    Airbnb PJ2CV8 Long 4,72 33,15 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Rheinmetall AG
    Classic
    		VK4D6J 199,20 Tsd.
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 105,91 Tsd.
    TUI AG
    Sonstige
    		DK1AXZ 104,00 Tsd.
    Siemens Energy
    Sonstige
    		DK1GKZ 97,39 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices
    Sonstige
    		DK1G72 87,91 Tsd.



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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.03.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.03.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
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