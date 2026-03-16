Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.03.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,68 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,37 %), Silber (-1,97 %), Rheinmetall AG (+1,70 %), TUI AG (+0,78 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|HT48JZ
|Long
|7,29
|247,23 Tsd.
|Silber
|UQ9NXU
|Long
|17,99
|246,04 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|VJ0YJ7
|Long
|2,75
|131,72 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) 12/2026 Future
|SY7ZQC
|Long
|56,84 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WJL
|Short
|11,45
|43,56 Tsd.
|Silber
|PL0MEW
|Long
|1,53
|38,03 Tsd.
|Airbnb
|PJ2CV8
|Long
|4,72
|33,15 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Rheinmetall AG
|
Classic
|VK4D6J
|199,20 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|105,91 Tsd.
|TUI AG
|
Sonstige
|DK1AXZ
|104,00 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DK1GKZ
|97,39 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|
Sonstige
|DK1G72
|87,91 Tsd.
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