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    3U Holding: Schwache Zahlen, vorsichtiger Ausblick

    SMC-Research bezeichnet die von der 3U Holding AG vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2025 und die Prognose für 2026 als enttäuschend. Insbesondere verweist der SMC-Analyst Adam Jakubowski auf die Schwäche in zwei Segmenten sowie auf zusätzliche Unsicherheiten durch das Bitcoin-Investment. Zwar werde für 2026 dank der zusätzlichen Stromerträge eine spürbare operative Verbesserung erwartet, doch vorerst überwiege die Vorsicht.  

    Die vorläufigen Zahlen der 3U Holding AG seien laut SMC-Research schwach ausgefallen. Mit einem Umsatz von 53,0 Mio. Euro und einem EBITDA von -3,7 Mio. Euro seien sowohl die bereits im Herbst reduzierten Prognosewerte als auch die Schätzungen von SMC-Research noch leicht unterschritten worden. Insgesamt habe 3U damit im letzten Jahr einen Umsatzrückgang und eine massive Ergebnisverschlechterung hinnehmen müssen. 

    Während ein Teil der Ergebnisverschlechterung auf das Repowering-Vorhaben beim größten Windpark Langendorf zurückzuführen sei, das inzwischen erfolgreich beendet worden sei, habe es an mehreren Stellen unerwartet negative Entwicklungen gegeben, die vor allem, aber nicht nur, mit der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland zusammenhingen. 

    Zu den Problemen gehöre vor allem die anhaltende und sich sogar verschärfende Schwäche des SHK-Segments, in deren Folge inzwischen ein tiefgreifendes Sanierungsprogramm eingeleitet worden sei. Wie üblich habe dieses zunächst aber zu zusätzlichen Sanierungskosten geführt. Darüber hinaus habe das Geschäft mit Managed Services, das als Wachstumstreiber des ITK-Segments gedacht gewesen sei, noch immer nicht die Dynamik angenommen, die man sich davon erhofft habe. 

    Zugleich habe sich die Wettbewerbsintensität im Bereich Voice Business weiter verschärft, während das seit Jahren zwar schrumpfende, aber profitable Voice-Retail-Geschäft plangemäß ausgelaufen sei. Schließlich sei auch das Segment Erneuerbare Energien wegen einer schwachen Windverfügbarkeit und einer zum Jahresende vereinzelt geringeren Anlagenverfügbarkeit unter seinem Potenzial geblieben. 

    Durch den vollzogenen Abschluss des Repowering-Vorhabens und die Umsetzung der Restrukturierung des SHK-Segments solle sich die Ergebnissituation im laufenden Jahr deutlich verbessern. 3U gehe von einem EBITDA zwischen 6 und 8 Mio. Euro aus. SMC-Research sei etwas vorsichtiger, kalkuliere aber dennoch mit einem kräftigen Zuwachs auf 4,9 Mio. Euro. 


    Rating: Neutral
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 1,50 EUR
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