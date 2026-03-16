UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (16. März 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,6

Kursziel alt: 11

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

