UBS senkt National Grid auf 'Sell' - Ziel hoch auf 1160 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (16. März 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,19 %.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 80,04 Mrd..

National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -31,68 %/-13,04 % bedeutet.