ANALYSE-FLASH
UBS senkt National Grid auf 'Sell' - Ziel hoch auf 1160 Pence
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur National Grid Aktie
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (16. März 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der National Grid Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,19 %.
Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 80,04 Mrd..
National Grid zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,875GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 14,000GBP was eine Bandbreite von -31,68 %/-13,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1160 Euro