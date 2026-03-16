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    Greenpeace kritisiert Übergewinne der Ölkonzerne

    Für Sie zusammengefasst
    • Greenpeace fordert Sondersteuer für Ölkonzerne
    • Greenpeace berechnet Ölkonzernen 21 Mio täglich
    • Dieses Geld könnte täglich 1300 kleine E Autos
    Greenpeace kritisiert Übergewinne der Ölkonzerne
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. "Im Iran sterben Menschen, in Europa ächzen Millionen unter massiv gestiegenen Preisen und die Ölkonzerne stopfen sich an der Tankstelle die Taschen voll - das ist widerlich und muss sofort gestoppt werden", sagt Greenpeace-Verkehrsexpertin Lena Donat. "Die Bundesregierung muss diese unmoralischen Übergewinne abschöpfen und das Geld so investieren, dass wir künftig unabhängiger werden von fossilen Abzockern und Kriegsprofiteuren."

    Berechnungen des Forschungs- und Beratungsbüros Energycomment im Auftrag von Greenpeace kommen für die ersten beiden Märzwochen auf rund 21 Millionen Euro pro Tag, die die Mineralölkonzerne durch eine Ausweitung der Margen zusätzlich verdient haben sollen - vor allem bei Dieselkraftstoff. "Mit diesem Geld könnte der Bund täglich 1.300 kleine E-Autos verschenken", sagt Donat.

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    26 beziehungsweise 41 Cent teurer

    Die Spritpreise sind seit Kriegsausbruch sehr stark gestiegen. Nach Zahlen des ADAC kostete ein Liter Superbenzin im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,037 Euro, ein Liter Diesel 21,56 Euro. Das waren knapp 26 beziehungsweise 41 Cent mehr als am Tag vor Kriegsausbruch.

    Am Montag soll eine von der Koalition eingesetzte Taskforce über den starken Anstieg der Sprit- und Energiepreise beraten. Dazu werden auch Vertreter von Mineralölkonzernen erwartet. Teilnehmen soll zudem der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Angesichts der deutlich gestiegenen Spritreise hatten auch Politiker den Mineralölkonzernen "Abzocke" vorgeworfen. Die Branche wies dies zurück./ruc/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 6,213 auf Tradegate (16. März 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +9,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 95,08 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3174. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -35,18 %/-18,98 % bedeutet.




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