First Phosphate unterzeichnet Vereinbarung mit der kanadischen Regierung über eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 16,7 Mio. $

Saguenay (Québec), 16. März 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 4. März 2026 eine Vereinbarung hinsichtlich einer nicht rückzahlbaren Zuwendung in Höhe von 16,7 Mio. $ von der kanadischen Regierung über die Global Partnerships Initiative („GPI“) von Natural Resources Canada („NRCan“) abgeschlossen hat.

Diese Zuwendung wird zur Beschleunigung der Entwicklung des Phosphatprojekts in Bégin-Lamarche durch die Erarbeitung der technischen und ingenieurtechnischen Parameter – einschließlich Verarbeitungskreisläufen und -ausrüstung – verwendet, die erforderlich sind, um die Fähigkeit zur Herstellung eines Phosphatkonzentrats zu validieren, das den Qualitätsanforderungen des Lithium-Eisenphosphat-(„LFP“)-Batteriemarktes entspricht. Die Arbeiten werden auf der Grundlage der Parameter durchgeführt, die im Vertrag zwischen First Phosphate und seinem verbindlichen Abnehmer festgelegt wurden.

„Kanada und unsere Partner investieren echtes Kapital in die sicheren und widerstandsfähigen Lieferketten für kritische Mineralien, auf die unsere Volkswirtschaften und Verteidigungsindustrien angewiesen sind“, sagte der Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Tim Hodgson. „Durch die Unterstützung von Unternehmen wie First Phosphate tragen wir dazu bei, die Mineralien zu liefern, die die Welt braucht, und den Wohlstand und die Sicherheit zu gewährleisten, die die Kanadier verdienen.“

„Wir begrüßen diese Investition der kanadischen Regierung, die den anhaltenden Fortschritt unseres Projekts und seine strategische Rolle in der Lieferkette für LFP-Batterien unterstützt“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Zusammen gehen wir einen weiteren Schritt vorwärts, um eine integrierte Lieferkette für LFP-Batterien auf Phosphatbasis in Kanada zu etablieren.“

Das Demonstrations- und Machbarkeitsprojekt Bégin-Lamarche wird dazu beitragen, die strategische Position Kanadas innerhalb der LFP-Batterie-Wertschöpfungskette zu stärken, indem die inländische Kapazität zur Verarbeitung von Apatit (Phosphatkonzentrat) zu hochreiner Phosphorsäure („PPA“) für Batterieanwendungen ausgebaut wird.

Im Rahmen des Projekts wird ein skalierbares kanadisches Verfahren zur Herstellung von Phosphatkonzentrat in Batteriequalität entwickelt, wodurch die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringert werden soll.