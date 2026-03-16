UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die unteren Grenzen der Umsatz- und Margenzielspannen des Lkw-Herstellers für 2026 erschienen zwar übermäßig vorsichtig, schrieb Hemal Bhundia am Sonntagabend. Allerdings sieht Bhundia auch nur begrenzte Korrekturrisiken für seine Prognosen. Die Bewertungsbasis für das Kursziel wurde nach vorne gerollt./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 21:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 42,53EUR auf Tradegate (16. März 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

