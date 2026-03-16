Regierung
Feindliche Übernahme der Commerzbank inakzeptabel
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung reagiert skeptisch auf die Pläne der italienischen Großbank Unicredit zur Übernahme der Commerzbank . Noch gebe es lediglich Ankündigungen, aber kein förmliches Angebot dafür, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Sollte es dazu kommen, sei es Sache des Vorstands und des Aufsichtsrats der Commerzbank, dieses Angebot zu prüfen und eine Empfehlung an die Aktionäre auszusprechen.
Zugleich machte der Sprecher aber klar, der Bund lehne eine "feindliche Übernahme" der Commerzbank weiterhin ab. "Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Eine feindliche Übernahme wäre insbesondere mit Blick darauf, dass die Commerzbank eine systemrelevante Bank ist, nicht akzeptabel", sagte er.
Die Unicredit wirbt seit langem um die Commerzbank und kontrolliert 29,9 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab 30 Prozent wäre sie gesetzlich zu einer Übernahmeofferte verpflichtet. Der Bund hält zwölf Prozent an der zweitgrößten deutschen Privatbank./tam/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 31,57 auf Tradegate (16. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,71 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,09 %/+22,83 % bedeutet.
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jetzt hört doch mal auf, auf die analysten in dem akteullen fall zu prügeln.
Das Besondere an der aktuellen Private-Credit-Debatte ist, dass jetzt mehrere Risiken gleichzeitig sichtbar werden: Zweifel an Kreditqualität, Bewertungen und Transparenz, dazu Liquiditätsprobleme bei Fonds mit illiquiden Assets und ein neuer Stressfaktor durch die hohe Exponierung vieler Portfolios gegenüber Softwarefirmen, die durch KI unter Druck geraten könnten. dass das zu grossen teilen Panik ist, sehe ich auch so, aber die Börsenkurse der grossen SaaS anbieter sind ja krass gefallen. und das hat eben auch auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit.
In den USA fällt besonders JPMorgan auf. Die Bank hat laut Reuters/Bloomberg bei bestimmten Finanzierungen für Private-Credit-Fonds Werte nach unten angepasst und ist vorsichtiger bei der Beleihung geworden. Das ist kein Rückzug aus dem Markt insgesamt, aber ein klares Signal, dass man das Risiko kritischer sieht. Morgan Stanley ist eher über Rücknahmebeschränkungen in einem eigenen Fonds aufgefallen. was ich interessant finde, die Bank of America dagegen bleibt offensiver und stellt weiter Kapital für Private-Credit-Deals bereit.
das hat ja auch die Deutsche Bank angekündigt, dass man da sehr genau beobachtet, aber das geschäft ausbauen will.
Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.