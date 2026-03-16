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    Sicherung der Straße von Hormus keine Nato-Mission

    Starmer - Sicherung der Straße von Hormus keine Nato-Mission
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer sieht die Sicherung der Straße von Hormus entgegen der Forderung von US-Präsident Donald Trump nicht als Aufgabe der Nato. "Das wird keine Nato-Mission sein und war auch nie als eine solche vorgesehen", sagte Starmer am Vormittag in London. Zuständig sein müsse eine Allianz von Partnern in Europa, am Golf und mit den USA.

    Trump hatte die Nato-Verbündeten zuvor zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel aufgefordert. Die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA dabei nicht helfen, sagte Trump der "Financial Times".

    Großbritannien arbeite mit anderen Ländern, auch in Europa, daran, einen tragfähigen, gemeinsamen Plan zu Öffnung der Meerenge zu entwickeln, sagte Starmer. Die Straße von Hormus sei von kritischer Bedeutung für die Wirtschaft. Die Schifffahrt in der Region müsse schnell wieder ermöglicht werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern.

    "Das ist keine einfache Aufgabe", sagte Starmer, der von einem Telefonat mit dem US-Präsidenten am Sonntag berichtete. Der britische Premier betonte, Großbritannien werde sich nicht in einen größeren Krieg hineinziehen lassen. Es würden aber alle nötigen Maßnahmen getroffen, "um uns und unsere Verbündeten zu verteidigen", sagte Starmer./mj/DP/men




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