Starmer
Sicherung der Straße von Hormus keine Nato-Mission
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer sieht die Sicherung der Straße von Hormus entgegen der Forderung von US-Präsident Donald Trump nicht als Aufgabe der Nato. "Das wird keine Nato-Mission sein und war auch nie als eine solche vorgesehen", sagte Starmer am Vormittag in London. Zuständig sein müsse eine Allianz von Partnern in Europa, am Golf und mit den USA.
Trump hatte die Nato-Verbündeten zuvor zur Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel aufgefordert. Die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten die Partner der USA dabei nicht helfen, sagte Trump der "Financial Times".
Großbritannien arbeite mit anderen Ländern, auch in Europa, daran, einen tragfähigen, gemeinsamen Plan zu Öffnung der Meerenge zu entwickeln, sagte Starmer. Die Straße von Hormus sei von kritischer Bedeutung für die Wirtschaft. Die Schifffahrt in der Region müsse schnell wieder ermöglicht werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzumildern.
"Das ist keine einfache Aufgabe", sagte Starmer, der von einem Telefonat mit dem US-Präsidenten am Sonntag berichtete. Der britische Premier betonte, Großbritannien werde sich nicht in einen größeren Krieg hineinziehen lassen. Es würden aber alle nötigen Maßnahmen getroffen, "um uns und unsere Verbündeten zu verteidigen", sagte Starmer./mj/DP/men
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Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.