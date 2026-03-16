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    Redwood AI bringt Reactosphere auf die globale Bühne – Neue Dimension im KI-Markt!

    Redwood AI schärft sein Profil: Die KI-Plattform erhält mit „Reactosphere“ einen neuen Namen – und wächst zur vielseitigen Intelligenzarchitektur für Wissenschaft und Sicherheit.

    Redwood AI bringt Reactosphere auf die globale Bühne – Neue Dimension im KI-Markt!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI (ISIN CA7579221093 | WKN A422EZ) kündigte am 16.03.2026 die Umbenennung seiner KI‑Plattform von „SythesAltzer“ in „Reactosphere“ an, um deren Weiterentwicklung zu einem umfassenderen Intelligenzsystem widerzuspiegeln.
    • Die Plattform hat sich von reiner Synthesewegs-Generierung zu einer umfassenden Architektur entwickelt, die Anwendungen in Biowissenschaften, Gesundheitswesen, öffentlicher Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigung unterstützt.
    • Technisch kombiniert Reactosphere KI/maschinelles Lernen, datengestützte Modellierung und skalierbare Rechenressourcen zur Vorhersage von Synthesewegen, Moleküloptimierung, Analyse großer chemischer Datensätze und Identifikation skalierbarer Produktionsprozesse.
    • Geschäftsmodell: zunächst abonnementbasierte SaaS‑Angebote für Pharma- und Biotechfirmen; langfristig geplante Erweiterung zur KI‑gestützten Wirkstoffkandidatengenerierung; das wachsende proprietäre Datenset soll einen selbstverstärkenden Wettbewerbsvorteil (Daten‑Flywheel) schaffen.
    • Redwood erweiterte strategisch den Fokus auf öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigung und ernannte Dr. Mark R. Dybul zum „Public Safety & Defense Advisor“ (erfahrener Arzt und Gesundheitsexperte, u. a. ehemaliger US Global AIDS Coordinator, Rear Admiral/Assistant U.S. Surgeon General und Ex‑Executive Director des Global Fund; derzeit Professor an der Georgetown University).
    • Hinweis/Haftung: Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung des Emittenten mit erklärten Interessenkonflikten; sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und weist auf erhebliche Risiken (Early‑Stage, Micro‑Cap, Totalverlustgefahr) hin.






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