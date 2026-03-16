JDEnergy steht auf der Solar Solutions Amsterdam im Rampenlicht

Im Zuge der Beschleunigung der Energiewende hat sich die niederländische Regierung ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 49 % und bis 2050 um 95 % zu senken. Dieser politische Vorstoß führt zu einem raschen Wachstum des Einsatzes erneuerbarer Energien, wobei die installierte Wind- und Solarkapazität des Landes bis 2030 voraussichtlich 73,7 GW und bis 2035 107,8 GW erreichen wird.

AMSTERDAM, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy stellte auf der Solar Solutions Amsterdam 2026 seine Energiespeicherlösungen für alle Szenarien vor und präsentierte dem europäischen Markt seine eBlock-Flaggschiff-Serie. Die Ausstellung, die vom 10. bis 12. März auf der Expo Greater Amsterdam stattfand, brachte führende Unternehmen aus der Solar- und Energiespeicherbranche zusammen.

Der zunehmende Anteil der erneuerbaren Energien stellt auch höhere Anforderungen an die Netzflexibilität. Um dem wachsenden Bedarf an Energiespeichern auf dem niederländischen Markt gerecht zu werden, präsentierte JDEnergy seine Vorzeigelösungen, darunter den eBlock-250 und den eBlock-418A, die bei Fachleuten und Projektentwicklern auf der Messe großes Interesse fanden.

Der eBlock-250 wurde für die Energiespeicherung in der Gebäudetechnik entwickelt und verfügt über eine modulare Architektur mit direkter AC-seitiger Parallelschaltung für eine flexible Erweiterung. Es unterstützt die Umschaltung zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb im Millisekundenbereich und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Verbraucher, während eine integrierte Managementplattform Echtzeitüberwachung, Fehlerwarnungen und Zustandsdiagnosen für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb bietet.

Der eBlock-418A ist ein Hochleistungs-Energiespeichersystem, das für netzseitige und C&I-Anwendungen entwickelt wurde. Es unterstützt mehrere Betriebsarten, darunter primäre Frequenzregelung, Spitzenausgleich und Netzdisposition, und ermöglicht so eine flexible Beteiligung am Betrieb des Stromnetzes. Auf der Grundlage einer heterogenen Cluster-Steuerungsplattform kann das System Tausende von Einheiten innerhalb von Hunderten von Millisekunden synchronisieren und koordinieren, was ein präzises und effizientes Energiemanagement in großem Maßstab ermöglicht.

Als Innovator auf dem Gebiet der Energiespeichertechnologie leistete JDEnergy mit seinem dezentralen intelligenten eBlock Pionierarbeit bei der Produktisierung von Energiespeichersystemen. Bis heute hat JDEnergy weltweit mehr als 2.000 Standorte mit über 30.000 installierten eBlocks geliefert. Diese umfassende Erfahrung spiegelt die integrierten Fähigkeiten von JDEnergy wider, die Forschung und Entwicklung, Systemintegration und Projektabwicklung umfassen.

JDEnergy hat nun seine globale Expansion beschleunigt und gleichzeitig die lokalen Aktivitäten gestärkt. Das Unternehmen hat ein umfassendes lokales Servicesystem eingerichtet, das die Beratung vor dem Verkauf, die Projektbewertung, die Inbetriebnahme und Lieferung sowie den Kundendienst umfasst und den Kunden einen vollständigen Lebenszyklus-Service ermöglicht. Die Produkte von JDEnergy haben auch die entsprechenden niederländischen und europäischen Zertifizierungen erhalten, und es wurden bereits mehrere Projekte in ganz Europa erfolgreich umgesetzt, was die Position von JDEnergy als zuverlässiger Partner bei der Energiewende in der Region weiter stärkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: www.jdenergy.com

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