Krisen-Profiteur-Aktie im Schatten seiner Prognose

Im frühen Handel am Montag fiel die Aktie von Dollar Tree um rund 5 Prozent, denn den Anlegern schmeckte die Prognose des Unternehmens nicht.

Dollar Tree ist eine Mischung zwischen Tedi und KiK, mit einem Supermarktanteil und will vor allen Dingen eines: günstig sein. Produkte gibt es dort schon meist ab 1,25 US-Dollar. US-Konsumenten greifen in wirtschaftlich schwachen Zeiten gerne zu dem US-Discounter. Am Montag präsentierte das Unternehmen Geschäftszahlen und die sprechen eine andere Sprache.

Die Mittelwerte der Prognose des Unternehmens, 1,52 US-Dollar je Aktie und 4,95 Milliarden US-Dollar Umsatz, liegen unter den Markterwartungen von 1,56 US-Dollar je Aktie und 4,97 Milliarden US-Dollar Umsatz.

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Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 6,5 bis 6,9 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 20,5 bis 20,7 Milliarden US-Dollar. Das liegt unter den Schätzungen der Analysten, die von 6,70 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 20,6 Milliarden US-Dollar Umsatz (Mittelwert) ausgegangen waren.

Der flächenbereinigte Umsatz soll aber um 3 bis 4 Prozent steigen.

Im Berichtsquartal erzielt Dollar Tree einen bereinigten Gewinn von 2,56 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 3 Cent mehr als erwartet.

Der Bruttogewinn verbesserte sich um 13,3 Prozent, wodurch die Bruttogewinnmarge des Unternehmens um 150 Basispunkte auf 39,1 Prozent stieg.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dollar Tree Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,14 % und einem Kurs von 89,99EUR auf Tradegate (16. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.

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