Commerzbank
Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht aktuell keine Grundlage für Gespräche mit der Unicredit . "Das angekündigte Übernahmeangebot ist nicht mit der Commerzbank abgestimmt", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. "Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der Unicredit keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche."
Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax-Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Großbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, "ohne die Kontrolle zu erlangen". Offiziell vorlegen will die Unicredit ihr Angebot im Mai.
Commerzbank-Chefin: Faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte: "Das in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre." Sie bekräftigte: "Unsere oberste Priorität ist es, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder der Commerzbank zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt."
Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank erklärten zugleich ihre Bereitschaft, das angekündigte freiwillige Übernahmeangebot nach dessen Veröffentlichung "sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden" zu prüfen./ben/als/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 23.517 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,71 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,19 %/+22,95 % bedeutet.
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jetzt hört doch mal auf, auf die analysten in dem akteullen fall zu prügeln.
Das Besondere an der aktuellen Private-Credit-Debatte ist, dass jetzt mehrere Risiken gleichzeitig sichtbar werden: Zweifel an Kreditqualität, Bewertungen und Transparenz, dazu Liquiditätsprobleme bei Fonds mit illiquiden Assets und ein neuer Stressfaktor durch die hohe Exponierung vieler Portfolios gegenüber Softwarefirmen, die durch KI unter Druck geraten könnten. dass das zu grossen teilen Panik ist, sehe ich auch so, aber die Börsenkurse der grossen SaaS anbieter sind ja krass gefallen. und das hat eben auch auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit.
In den USA fällt besonders JPMorgan auf. Die Bank hat laut Reuters/Bloomberg bei bestimmten Finanzierungen für Private-Credit-Fonds Werte nach unten angepasst und ist vorsichtiger bei der Beleihung geworden. Das ist kein Rückzug aus dem Markt insgesamt, aber ein klares Signal, dass man das Risiko kritischer sieht. Morgan Stanley ist eher über Rücknahmebeschränkungen in einem eigenen Fonds aufgefallen. was ich interessant finde, die Bank of America dagegen bleibt offensiver und stellt weiter Kapital für Private-Credit-Deals bereit.
das hat ja auch die Deutsche Bank angekündigt, dass man da sehr genau beobachtet, aber das geschäft ausbauen will.
Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.