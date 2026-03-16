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    Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit

    Commerzbank - Keine Grundlage für Gespräche mit Unicredit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht aktuell keine Grundlage für Gespräche mit der Unicredit . "Das angekündigte Übernahmeangebot ist nicht mit der Commerzbank abgestimmt", teilte der Frankfurter Dax -Konzern mit. "Darüber hinaus beinhaltet die Kommunikation der Unicredit keine weiteren Informationen bezüglich der Eckpfeiler einer wertstiftenden Transaktion. Das wäre die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche."

    Die italienische Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist, hatte zuvor ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax-Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Großbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, "ohne die Kontrolle zu erlangen". Offiziell vorlegen will die Unicredit ihr Angebot im Mai.

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    Commerzbank-Chefin: Faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre

    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte: "Das in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre." Sie bekräftigte: "Unsere oberste Priorität ist es, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder der Commerzbank zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt."

    Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank erklärten zugleich ihre Bereitschaft, das angekündigte freiwillige Übernahmeangebot nach dessen Veröffentlichung "sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden" zu prüfen./ben/als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 23.517 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,71 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,19 %/+22,95 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Commerzbank: technische Chartdebatten, Kritik an Analysten, Sorgen um Private-Credit-Exponierung und mögliche Kreditrisiken (auch durch geopolitische Ereignisse), bestätigte Bankkennzahlen/Aussichten, geringe Übernahmewahrscheinlichkeit und Dividendenerwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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